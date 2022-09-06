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Общество6 сентября 2022 10:46

В Богдановиче стартовало строительство моста

Путепровод соединит северную и южную части города
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Старт строительству моста дал губернатор Свердловской области Фото: департамент информполитики

Старт строительству моста дал губернатор Свердловской области Фото: департамент информполитики

На трассе Екатеринбург - Тюмень, в городе Богдановиче стартовало строительство моста. Путепровод соединит северную и южную части города и поможет избавить город от пробок. Строительство рассчитано на три года.

- В рамках строительства скоростной автомагистрали Екатеринбург - Тюмень будет построен обход Богдановича, - отметили в департаменте информполитики региона.

Старт строительству моста дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сегодня, 6 сентября, он приехал в Богданович с рабочим визитом. На месте начала работ он установил символический первый знак.

Он также прогулялся по парку культуры и отдыха Богдановича, который был преображен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и оценил испытательный участок «Чистая вода» богдановичского предприятия ОАО «Огнеупоры».