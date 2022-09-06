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Происшествия6 сентября 2022 10:27

Под Качканаром в столкновении двух фур погиб водитель

Мужчина скончался до прибытия скорой помощи
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Один из грузовиков выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Один из грузовиков выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кушвинском районе Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Трагедия развернулась на 3 километре трассы Качканар-Нижняя Тура.

- По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей, один из которых выехал на встречную полосу. В результате столкновения один из водителей погиб на месте, до прибытия бригады медиков, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

По факту аварии органами внутренних дел организовано проведение проверки. Напомним, что вчера под Екатеринбургом погиб 24-летний мотоциклист. Как стало известно «КП», байкером оказался бизнесмен из села Косулино.