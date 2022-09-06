Дело завели из-за поста в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутата из Нижнего Тагила обвиняют в дискредитации ВС РФ. По данным TagilCity.ru, на 57-летнего Владимира Желибу завели административное дело из-за поста в соцсетях, который он репостнул. По мнению правоохранителей, содержание публикации было направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

- Я никогда никого не дискредитировал. Я даже не смотрю ни новости, ни видео, которые распространяют в соцсетях, - рассказал Владимир Желиба изданию.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге депутата Гордумы Алексея Холодарева признали виновным в дискредитации вооруженных сил России по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Депутат выступал против спецоперации России на Украине в своих социальных сетях.