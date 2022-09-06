В Ноябрьске двухлетний малыш выпил бензин

Медики оказали экстренную помощь ребенку и отвезли в больницу
Фото: Иван МАКЕЕВ
Около 4 часов утра во вторник, 6 сентября, диспетчеру скорой медицинской помощи города Ноябрьск на Ямале поступил звонок.
Встревоженные родители сообщили, что ребенок, которому еще не исполнилось двух лет, выпил из бутылки бензин. Сначала мама малыша услышала кашель, а потом увидел початую бутылку. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».
Прибывшие на место ЧП врачи оказали ребенку первую помощь, после чего госпитализировали его в Центральную городскую больницу Ноябрьска.
Известно, что семья является благополучной, полиция проводит проверку по факту ЧП.