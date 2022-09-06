Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 9:57

В Югре больше пятисот пап ушли в декрет

Больше всего таких случаев в Сургуте и Нижневартовске
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Папы тоже бывают в декрете

Папы тоже бывают в декрете

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ханты-Мансийском автономном округе 516 мужчин находятся в длительном отпуске по уходу за ребенком. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Всего с начала 2022 года декрет оформили 20 тысяч жителей Югры. Таким образом, процент пап, ушедших в декрет, составляет 2,5% от общего числа. Больше всего пап, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, оказалось в Сургуте и Нижневартовске.

По закону уйти в декрет может один из родителей, либо бабушка, дедушка или другой близкий родственник.