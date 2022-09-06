В Екатеринбурге реорганизовали ККТ «Космос» и увеличили его финансирование

В администрации подчеркнули, что деятельность «Космоса» не изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге киноконцертный театр «Космос» реорганизовали в муниципальное бюджетное учреждение культуры. В мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили, что теперь он сможет быть площадкой для социальных проектов за счет бюджета города.

- В соответствии с федеральным законодательством муниципальные предприятия должны быть реорганизованы в другие типы юридических лиц, в случае с «Космосом» было принято решение о реорганизации в тип «бюджетное учреждение» в том числе и по причине увеличения социальной направленности учреждения, - рассказали в администрации.

В мэрии отметили, что раньше все социальные мероприятия проводились за счет бюджета самого киноконцертного театра. Однако это стало затруднительно в период пандемии. В администрации подчеркнули, что деятельность «Космоса» будет такой же, как и раньше.