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Общество6 сентября 2022 8:56

«Кросс нации» в Нижнем Тагиле пройдет в середине сентября

Забег пройдет 17 числа
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист»

Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийский день бега «Кросс нации» в Нижнем Тагиле пройдет 17 сентября. Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист», сообщает мэрия.

С 10:00 до 12:00 будет идти регистрация участников и выдача стартовых номеров. С 11:00 до 14:00 также будет идти прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

В 11:00 будет дан старт детскому забегу на дистанцию в один километр. В нем смогут принять участие мальчики и девочки от 6 до 8 лет. В 12:00 начнется забег на 2, 3 и 5 километров для участников от 11 до 60 лет и старше.

На 13:30 запланировано начало массового забега на 2 километра. Он будет идти без учета времени. Награждение победителей и призеров кросса будет проводиться в 14:00.