«Кросс нации» в Нижнем Тагиле пройдет в середине сентября

Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийский день бега «Кросс нации» в Нижнем Тагиле пройдет 17 сентября. Старт будет расположен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист», сообщает мэрия.

С 10:00 до 12:00 будет идти регистрация участников и выдача стартовых номеров. С 11:00 до 14:00 также будет идти прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

В 11:00 будет дан старт детскому забегу на дистанцию в один километр. В нем смогут принять участие мальчики и девочки от 6 до 8 лет. В 12:00 начнется забег на 2, 3 и 5 километров для участников от 11 до 60 лет и старше.

На 13:30 запланировано начало массового забега на 2 километра. Он будет идти без учета времени. Награждение победителей и призеров кросса будет проводиться в 14:00.