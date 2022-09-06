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Происшествия6 сентября 2022 8:18

В Екатеринбурге будут судить заместителя главного бухгалтера за кражу 3 млн рублей

Она перечисляла себе деньги под видом зарплат и отпускных
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Сотруднице грозит до 10 лет лишения свободы

Сотруднице грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить заместителя главного бухгалтера коммерческой организации, которую обвиняют в краже трех миллионов рублей у компании. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- По версии следствия, женщина с 2007 года работала в ООО «Прометей», последовательно занимая должности экономиста, бухгалтера, заместителя главного бухгалтер, - говорится в сообщении.

Руководитель также поручил ей вести бухгалтерский учет в ООО «Содружество». Женщине передали ключ доступа к сервису клиент-банк кредитного учреждения и электронно-цифровую подпись.

Сотрудница воспользовалась этим и с июня 2016 года по октябрь 2017 года под видом перечисления себе зарплаты, отпускных и других выплат похитила с расчетного счета компании больше трех миллионов рублей.

Заместителя главного бухгалтера обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.