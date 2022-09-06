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Общество6 сентября 2022 7:43

Систему водоснабжения в Кушве запустят в ноябре

Ее строили с 2019 года
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Вода будет поступать по шести новым подземным скважинам из Половинкинского участка подземных вод

Вода будет поступать по шести новым подземным скважинам из Половинкинского участка подземных вод

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Систему водоснабжения в Кушве, которые делают с 2019 года, запустят в ноябре 2022 года. Сейчас в городе завершаются строительно-монтажные работы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Вода будет поступать по шести новым подземным скважинам из Половинкинского участка подземных вод. Она будет доходить до насосно-фильтровальной станции, которая будет ее очищать. При этом будет реализована двухступенчатая система фильтрации с реагентной обработкой воды и ее обеззараживанием.

Также проект предполагает установку резервуаров для запаса воды и ввод в эксплуатацию коллектора напорной канализации. Также будет построено здание когенерации для переработки газа в электро- и теплоэнергию, необходимую для работы станции.

Сейчас уже построены шесть скважин и насосных станций в районе устья Верхнетуринского пруда. Кроме того, рабочие проложили 2,3 тысячи метров водовода до поселка Животноводов. Там обустроены насосно-фильтровальная станция и два резервуара объемом 1,1 тысячи кубометров.

Помимо этого, строители проложили 6,4 тысячи метров водопроводных сетей, смонтировали хозяйственно-питьевой водопровод, бытовая канализацию, трубопровод для грязной промывной воды, а также возвели резервуары чистой воды и песковую площадку.