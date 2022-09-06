Систему водоснабжения в Кушве запустят в ноябре

Вода будет поступать по шести новым подземным скважинам из Половинкинского участка подземных вод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Систему водоснабжения в Кушве, которые делают с 2019 года, запустят в ноябре 2022 года. Сейчас в городе завершаются строительно-монтажные работы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Вода будет поступать по шести новым подземным скважинам из Половинкинского участка подземных вод. Она будет доходить до насосно-фильтровальной станции, которая будет ее очищать. При этом будет реализована двухступенчатая система фильтрации с реагентной обработкой воды и ее обеззараживанием.

Также проект предполагает установку резервуаров для запаса воды и ввод в эксплуатацию коллектора напорной канализации. Также будет построено здание когенерации для переработки газа в электро- и теплоэнергию, необходимую для работы станции.

Сейчас уже построены шесть скважин и насосных станций в районе устья Верхнетуринского пруда. Кроме того, рабочие проложили 2,3 тысячи метров водовода до поселка Животноводов. Там обустроены насосно-фильтровальная станция и два резервуара объемом 1,1 тысячи кубометров.

Помимо этого, строители проложили 6,4 тысячи метров водопроводных сетей, смонтировали хозяйственно-питьевой водопровод, бытовая канализацию, трубопровод для грязной промывной воды, а также возвели резервуары чистой воды и песковую площадку.