Получив все данные, злоумышленники приезжали к предпринимателям и начинали требовать от них деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить банду, которая вымогала деньги у предпринимателей. Четырех мужчин задержали сотрудники полиции еще в августе 2020 года.

- Один из обвиняемых, уроженец Смоленской области, 1988 года рождения, преследуя корыстную цель, создал организованную группу, действовавшую по август 2020 года. В ее состав входили уроженец Республики Казахстан, 1980 года рождения, а также житель Екатеринбурга, 1993 года рождения и уроженец поселка Белоярский Свердловской области, 1988 года рождения, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Их обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пп. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой).

- Они совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе в сфере оказания ритуальных услуг, а именно принуждение к отказу от совершения сделок и вымогательство денежных средств, уничтожение имущества потерпевших, грабеж, - рассказали в пресс-службе Свердловской области.

Так, например, в сентябре 2019 один из обвиняемых устроился на работу в муниципальное учреждение. Так как в его обязанности входила в том числе, выдача разрешений на погребение на кладбищах Сысертского городского округа, он получил доступ к данным о лицах, которым нужны ритуальные услуги, а также о предпринимателях, оказывающих их. Эту информацию он оперативно передавал главарю банды.

Получив все данные, злоумышленники приезжали к предпринимателям и начинали требовать от них деньги, угрожали насилием и уничтожением имущества. В некоторых случаях они заставляли бизнесменов отказываться от договора о предоставлении ритуальных услуг клиенту.

Кроме того, участники банды подыскивали также предпринимателей из Екатеринбурга и требовали деньги от них под предлогом обеспечения покровительства.

Преступной деятельностью банда занималась по всему региону с сентября 2019 года по август 2020 года.

Уголовное дело будет направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения обвиняемым.