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Общество6 сентября 2022 7:08

«Техногенное гнездо» с площади 1905 года переехало в Шарташский лесопарк

Оно станет напоминанием, что мусор вредит природе
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Гнездо представляет собой четырехметровую инсталляцию, сплетенную из веток, старых стяжек и тяжелых проводов. Фото: паблик-арт программа «ЧО»

Гнездо представляет собой четырехметровую инсталляцию, сплетенную из веток, старых стяжек и тяжелых проводов. Фото: паблик-арт программа «ЧО»

В Екатеринбурге «Техногенное гнездо» с площади 1905 года, где проходил «Атмофест», переехало в Шарташский лесопарк. Об этом сообщает команда паблик-арт программы «ЧО».

- Шарташский лесопарк – это парк в городской среде и место, которое подчеркивает смысл моего проекта: как жизнедеятельность человека влияет на природу. Шарташ очень любим горожанами и это иногда вредит природе и обитателям парка, потому что люди оставляют мусор, - прокомментировала событие создательница инсталляции Вера Ишутинова.

Она отметила, что арт-объект является напоминанием, что мусор может полностью заменить природную часть, и тогда весь окружающий пейзаж станет техногенным. Гнездо представляет собой четырехметровую инсталляцию, сплетенную из веток, старых стяжек и тяжелых проводов. В него могут поместиться до 10 человек.