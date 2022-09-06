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Звезды6 сентября 2022 6:28

Из «Встречи выпускников КВН-2022» вырезали шутку про Соловьева

На игре, прошедшей в Екатеринбурге, ему передали привет в костюме среднего пальца
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На «Встрече выпускников КВН-2022» было множество острых шуток

На «Встрече выпускников КВН-2022» было множество острых шуток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из эфира «Встречи выпускников КВН-2022» на «Первом канале» вырезали шутку про Владимира Соловьева от «Сборной Снежногорска». Игра прошла в «Екатеринбург-Экспо» 15 июля.

Во время конкурса «Импровизация» на сцену вышел участник команды в костюме среднего пальца.

- Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать, - сказал он.

Зал разразился аплодисментами. Однако в эфир эта шутка так и не вошла.

Из программы также убрали момент, на котором ведущий «Встречи выпускников» неправильно назвал фамилию губернатора Евгения Куйвашева.

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