Появилось видео с места ДТП в Нижнем Тагиле, где водитель сбил женщину на «зебре»

Мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП в Нижнем Тагиле, которое произошло вечером 5 сентября у дома № 31 по улице Алтайская. Также появилось видео с места аварии, где водитель сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре».

- Водитель автомобиля ВАЗ-2105 46-летний мужчина, следуя со стороны улицы Зеленстроевской в сторону Ленинградского проспекта у дома № 31 по улице Алтайской на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора,- сообщает УГИБДД по Све6рдловской области.

В аварии пострадала 35-летняя женщина-пешеход. Ее с многочисленными травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем легковушки был мужчина, который уже привлекался за пьяное вождение и лишался прав. В этот раз у водителя были явные признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Также мужчина четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования. Кроме того, водитель привлекался к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение. Однако решение суда еще не вступило в силу.

На виновника ДТП составили административный материал по статье 12. 7 ч. 4 КоАП РФ (повторное управление автомобилем, будучи лишенным права управления), 12.12 ч.1 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения).