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Происшествия6 сентября 2022 5:30

Самолет «Уральских авиалинии» с неисправным шасси благополучно сел в Кольцово

Пассажирам предоставили резервный борт
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Самолет с неисправностью благополучно вернулся в Екатеринбург

Самолет с неисправностью благополучно вернулся в Екатеринбург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалинии» с неисправным шасси благополучно сел в Кольцово. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе аэропорта. Пассажирам предоставили резервный борт.

- В самолете находятся 162 пассажира, из них 6 детей и 6 членов экипажа, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, утром, 6 сентября, самолет «Уральских авиалиний» кружил больше часа над Сысертью. Он вырабатывал топливо для аварийной посадки в Кольцово из-за обнаруженной неисправности. О ней сообщил пилот после взлета.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.