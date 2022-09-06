Самолет больше часа кружил над Сысертью, чтобы выработать топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку из-за аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». Специалисты проверят исполнение законодательства о безопасности полетов.

- В 08 часов 08 минут командир воздушного судна А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего рейсом SVR305 по маршруту Екатеринбург - Сочи, после взлета сообщил о технической неисправности шасси, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Самолет больше часа кружил над Сысертью, чтобы выработать топливо. Сейчас он уже сел. На борту находятся 162 пассажира, из них 6 несовершеннолетних и 6 членов экипажа. Для них подготовлен резервный борт.