Горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заработала горячая линия по питанию в образовательных учреждениях. Организовали ее специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

- Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях, а также дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 17:00 часов. Публикуем номера телефонов.

Фото: скриншот с сайта Роспотребнадзора

Кроме того, жители Свердловской области могут задать свои вопросы, позвонив в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по бесплатному номеру телефона 8 800 5554943.