Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проверят автомобили с тонировкой

Светопропускание не должно составлять менее 70 % Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга с помощью специального прибора «Свет» проверят автомобили с тонировкой. Профилактическое мероприятие пройдет 6 и 7 сентября.

-Целью мероприятия является пресечение нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - рассказали в ГИБдД Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции отмечают, что светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей не должно составлять менее 70 %. Если это требование не соблюдается, то в отношении нарушителей составляется административный протокол.

С начала года к административной ответственности за слишком затонированные стекла привлечено более 17 тысяч водителей. Им пришлось заплатить штраф в размере 500 рублей. Если они будут замечены за нарушением повторно, то это будет расцениваться, как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Тогда уже наказание для нарушителя будет определять суд.