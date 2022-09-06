Чаще других угрозу увольнения сейчас ощущают представители сфер «Управление персоналом», «Розничная торговля» и «Транспорт, логистика» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области стали меньше бояться увольнения. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

- По данным за 3 квартал 2022 года, 19% трудоустроенных жителей Среднего Урала полагают, что на текущем месте для них существует угроза увольнения работодателем. По сравнению со 2 кварталом 2022 года доля таких ответов снизилась: весной остаться без работы опасались 23% свердловчан, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Уверенно на нынешнем рабочем месте по результатам исследования ощущают себя 67% опрошенных свердловчан (в прошлом квартале – 69%), еще 14% затруднились оценить свое положение.

Интересно, что чаще других угрозу увольнения сейчас ощущают представители сфер «Управление персоналом», «Розничная торговля» и «Транспорт, логистика». При этом наиболее уверены в своем положении на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика», «Безопасность» и «Туризм, гостиницы, рестораны».