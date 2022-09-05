В Екатеринбурге 21-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В больницу с различными травмами доставлены две девушки. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Селькоровская, 20 произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД города, 5 сентября в 22:00 21-летний водитель на ВАЗ 2110 при повороте не уступил дорогу MINI Cooper и столкнулся с ним.

- В результате ДТП пострадали пассажиры: в автомашине ВАЗ 2110 17-летняя девушка и 19-летняя девушка в автомашине MINI Cooper, пострадавших с различными травмами госпитализировали в медицинские учреждения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что у водителя отечественной легковушки нет водительских прав.

Ранее мы писали, что на Сибирском тракте, возле сада «Колос», произошло смертельное ДТП. Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, 5 сентября в 21:00 47-летний водитель на Volkswagen Polo не уступил при повороте дорогу 24-летнему мотоциклисту и столкнулся с ним.