Власти Нижнего Тагила рассказали, когда в городе включат отопление

Все плановые работы выполнены в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле на заседании мэра города Владислава Пинаева с руководителями ресурсоснабжающих компаний и предприятий города обсуждался вопрос о готовности Нижнего Тагила к отопительному сезону.

- Все плановые работы выполнены в полном объеме. Наш жилфонд, социальные объекты полностью готовы к началу нового отопительного сезона 2022-2023. По дате старта будем ориентироваться на погодные условия, - рассказал мэр Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что осенний отопительный сезон 2022 в Екатеринбурге не заставит себя долго ждать. По словам заместителя главы города Владимира Гейко, отопление дадут уже в середине сентября. Подготовка к отопительному сезону 2022 в Екатеринбурге идет по плану.