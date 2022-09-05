Под Екатеринбургом в ДТП погиб 24-летний мотоциклист

Мужчина прошел освидетельствование. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Сибирском тракте, возле сада «Колос», произошло смертельное ДТП. Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, 5 сентября в 21:00 47-летний водитель на Volkswagen Polo не уступил при повороте дорогу 24-летнему мотоциклисту и столкнулся с ним.

- В результате ДТП 24-летний мужчина-водитель мотоцикла «Хонда CBR-600» от полученных травм погиб на месте. В момент ДТП находился в мотошлеме, стаж управления мототранспортными средствами составляет 11 месяцев, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Водитель иномарки пояснил сотрудникам, что не видел мотоциклиста. Мужчина прошел освидетельствование, в момент аварии он был трезв.