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Происшествия5 сентября 2022 19:32

Под Екатеринбургом в ДТП погиб 24-летний мотоциклист

Водитель на иномарке не уступил ему дорогу при повороте
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Мужчина прошел освидетельствование. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Мужчина прошел освидетельствование. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Сибирском тракте, возле сада «Колос», произошло смертельное ДТП. Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, 5 сентября в 21:00 47-летний водитель на Volkswagen Polo не уступил при повороте дорогу 24-летнему мотоциклисту и столкнулся с ним.

- В результате ДТП 24-летний мужчина-водитель мотоцикла «Хонда CBR-600» от полученных травм погиб на месте. В момент ДТП находился в мотошлеме, стаж управления мототранспортными средствами составляет 11 месяцев, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Водитель иномарки пояснил сотрудникам, что не видел мотоциклиста. Мужчина прошел освидетельствование, в момент аварии он был трезв.