Команда художников из Екатеринбурга превратила заброшенный тоннель в арт-объект

Арт-объект выполнен из трех надписей. Фото: ТГ-канал "ПСЛЧ"

Екатеринбургские уличные художники из команды ПСЛЧ создали новую работу в заброшенном Дидинском тоннеле под Первоуральском. Она состоит из трех надписей: «Все проходит», «И это пройдет», «Ничего не проходит». Первая фраза висит в начале тоннеля, вторая – внутри, а третья – в конце.

Тоннель находится под Первоуральском. Фото: ТГ-канал "ПСЛЧ"

- Мы взяли старый заброшенный тоннель и превратили его в притчу. Визуальную, аудиальную и тактильную. Буквы из стали, подвес с альпинистской «снарягой» и три огромных надписи. Работа полтора километра в длину. Этот арт — целый заброшенный тоннель, - написали авторы работы в своем ТГ-канале.

Работа растянулась на полтора километра. Фото: ТГ-канал "ПСЛЧ"

Напомним, что в 2021 году команда ПЛСЧ создала арт-объект названием «Платформа», посвященный телеведущему Иннокентию Шеремету и его программе «Девять с половиной». Напомним, что в 2021 году команда ПЛСЧ создала арт-объект названием «Платформа», посвященную телеведущему Иннокентию Шеремету и его программе «Девять с половиной».