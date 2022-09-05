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Общество5 сентября 2022 17:45

В Ревде завершается реконструкция парка Победы

Благоустройство длилось около трех лет
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Благоустройство длилось около трех лет. Фото: страница ВКонтакте Антона Шипулина

Благоустройство длилось около трех лет. Фото: страница ВКонтакте Антона Шипулина

В Ревде завершается реконструкция парка Победы. По словам депутата Антона Шипулина, благоустройство длилось около трех лет, через несколько дней парк откроет свои двери для посетителей.

- Мне кажется, парк получился хороший. Интересно, как в проекте соединили две идеи — освоение Сибири и развитие Тавды с приходом Ермака, и параллельно — тему увековечивания памяти о Победы в Великой Отечественной войне, - написал Шипулин на своей странице ВКонтакте.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие самой большой в городе скейт-площадки, она расположилась в лесопарковой зоне «Пихтовых гор». Первыми ее опробовали спортсмены, как местного уровня, так и профессионалы из других населенных пунктов региона.