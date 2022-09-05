По решению Верх-Исетского районного суда, мужчина проведет три года в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экс-директора местного предприятия осудили за растрату и присвоение денег компании. Ущерб от действий горе-руководителя превысил четыре миллиона рублей. Как оказалось, с мая 2017 года по май 2018 года мужчина управлял ООО «Таурус».

- Используя свое служебное положение, он растратил вверенные ему принадлежащие организации денежные средства на сумму свыше 3,6 миллиона рублей, а также присвоил средства организации на сумму 631,2 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве выяснили, что злоумышленник разработал целую схему, согласно которой он получал денежные займы для собственных нужд, а возвращал долги деньгами, которые принадлежали предприятию.

По решению Верх-Исетского районного суда, мужчина проведет три года в колонии общего режима.