В Каменске-Уральском женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и врезалась в столб

Водитель рассказала автоинспекторам, что в районе дома № 59 по улице Штукатуров ее стало заносить. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском женщина за рулем иномарки Nissan Almera не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в столб. В аварии тяжелые травмы получил ее десятилетний сын, его увезли в реанимацию.

- Водитель рассказала автоинспекторам, что в районе дома № 59 по улице Штукатуров ее стало заносить. Она не смогла выровнять автомобиль, выехала с проезжей части и почувствовала удар. Стаж вождения виновницы ДТП 2 года и 8 месяцев, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также в салоне легковушки находились еще двое детей: это девятилетние братья-близнецы, к счастью, они в столкновении не пострадали.

Напомним, в Нижнем Тагиле пьяный водитель отечественной легковушки сбил девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Авария произошла на пересечении улиц Бобкова и Алтайской.