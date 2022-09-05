Замгубернатора Свердловской области по вопросам строительства получил орден за заслуги перед Отечеством

Сергея Швиндта наградили по указу президента России Владимира Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области по вопросам строительства Сергей Швиндт по указу президента России Владимира Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

- За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергея Швиндта, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Также награду за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу получила и заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская.

Напомним, на прошлой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Градоначальник получил награду из рук губернатора Свердловской области.