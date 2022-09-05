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Общество5 сентября 2022 16:21

В деревне под Горноуральском в пожаре сгорели дом и машина

Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В деревне Беляковка, которая находится под Горноуральском, произошел крупный пожар. Загорелся частный дом на улице Новая. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 5 сентября в 13:23.

- На площади 100 квадратных метров сгорели: деревянные надворные постройки, гараж и легковой автомобиль Lada Priora, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и 11 спасателей, которые потушили пламя. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском утром, 5 сентября вспыхнул дом на улице Добролюбова. Огонь успел перекинуться на соседнее здание до прибытия пожарных, а также на гараж и надворные постройки