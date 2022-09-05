В Нижнем Тагил пьяный водитель легковушки выехал на «красный» и сбил девушку

Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли на скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пьяный водитель отечественной легковушки сбил девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Авария произошла на пересечении улиц Бобкова и Алтайской.

Очевидцы ДТП рассказали паблику «Инцидент. Нижний Тагил», что виновник ехал на скорости примерно 70-80 километров в час. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли на скорой помощи.

В УГИБДД по Свердловской области пообещали прокомментировать происшествие позднее.

Напомним, в Екатеринбурге 40-летнего местного жителя обвиняют в том, что он устроил аварию, в которой погиб водитель мопеда. Дело передали в суд.

Мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Авария, о которой идет речь, произошла 29 апреля 2022 года.