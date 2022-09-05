Владельцы «ЖизньМарт» приостановили продажу франшизы в Екатеринбурге

Всего в столице Урала 46 магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы «ЖизньМарт» приостановили продажу франшизы (прим. автора право использовать популярный бренд в коммерческих целях) в Екатеринбурге. Об этом на своем ТГ-канале рассказал собственник торговой сети Иван Зайцев.

- Мы посчитали примерную плотность на Екатеринбург - 46 магазинов. На сегодня у нас 27 открыто. Еще 20 - либо стройка, либо поиск помещения, - пишет Зайченко.

Напомним, что основатель торговой сети «Жизнь Март, ресторана «Сушкофф и Дель Песто» Иван Зайченко закрыл ресторан «Сейкатцу», не успев даже открыть его.

Также он признался, что теперь живет на два города. Часть времени Зайченко проводит в Екатеринбурге, а другую часть в Дубаи. Он добавил, что хочет там открыть ресторан.