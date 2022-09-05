В Нижнем Тагиле открылась самая большая в городе скейт-площадка

Здесь уже провели соревнования в дисциплине «BMX фристайл парк». Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие самой большой в городе скейт-площадки, она расположилась в лесопарковой зоне «Пихтовых гор». Первыми ее опробовали спортсмены как местного уровня, так и профессионалы из других населенных пунктов региона.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, площадка быстро стала центром притяжения для начинающих спортсменов и любителей экстрима. Здесь уже провели соревнования в дисциплине «BMX фристайл парк».

- Скоро мы откроем еще одну площадку уже в парке Металлургов, и я надеюсь, что на территории города регулярно будут проходить соревнования самого высокого уровня, - отметил первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин.

Второй этап Кубка города «Тагильский экстрим» состоится как раз в парке Металлургов 9 сентября.