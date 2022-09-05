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Общество5 сентября 2022 14:16

В поселке под Серовом пропал 61-летний мужчина

Юрий Наумов вышел из дома 4 сентября и перестал выходить на связь
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В поселке Восточный под Серовом волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 61-летнего Юрия Геннадьевича Наумова. Мужчина вышел из дома 4 сентября и перестал выходить на связь, информации об его местонахождении нет.

- Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, короткие и седые волосы, глаза голубые. Нуждается в медицинской помощи, - рассказали добровольцы.

На момент исчезновения уралец был одет в серо-зеленую рубашку, темно-синие штаны и черные галоши.

Если вам известно, где может находиться Юрий Наумов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».