В Екатеринбурге в школьной программе старшеклассников появились уроки по основам строительства

Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так выезды на строительные площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга ввела в школьную программу новый урок для старшеклассников по основам строительства. Занятия проходят на базе Уральского федерального университета. С приветственным словом перед учениками выступил мэр города Алексей Орлов.

- Очень надеюсь на то, что ребята, которые будут здесь учиться, смогут еще более четко понять, какую профессию они хотят получить в вузе. В Гильдии строителей Урала в прошлом году выразили большую озабоченность тем, что остро ощущается недостаток кадров, - заявил градоначальник.

Известно, что лекции в строительном классе будут проводиться раз в неделю. Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так выезды на строительные площадки.

- Для нас очень важно как можно раньше получить мотивированных школьников, которые с удовольствием будут поступать именно в наш институт строительства и архитектуры, - добавил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.