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Общество5 сентября 2022 13:43

В Екатеринбурге в школьной программе старшеклассников появились уроки по основам строительства

Занятия проходят на базе Уральского федерального университета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так выезды на строительные площадки

Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так выезды на строительные площадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга ввела в школьную программу новый урок для старшеклассников по основам строительства. Занятия проходят на базе Уральского федерального университета. С приветственным словом перед учениками выступил мэр города Алексей Орлов.

- Очень надеюсь на то, что ребята, которые будут здесь учиться, смогут еще более четко понять, какую профессию они хотят получить в вузе. В Гильдии строителей Урала в прошлом году выразили большую озабоченность тем, что остро ощущается недостаток кадров, - заявил градоначальник.

Известно, что лекции в строительном классе будут проводиться раз в неделю. Занятия предполагают как теоретическую подготовку, так выезды на строительные площадки.

- Для нас очень важно как можно раньше получить мотивированных школьников, которые с удовольствием будут поступать именно в наш институт строительства и архитектуры, - добавил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.