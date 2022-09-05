Жителей Уктуса оставят без света

Отключение света будет не во всех домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители микрорайона Уктус останутся без электричества. Плановые отключения света пройдут с 5 по 9 сентября. Об этом сообщает «Екатеринбургская электросетевая компания».

Электричество будут отключать с 09:00 до 16:00 в домах № 32, 33, 50 и 52 по улице Молодогвардейцев. Также без света останутся жильцы домов с № 25 по 47 и с № 26 по 48 в переулке Становой.

Плановые отключения пройдут на улице Яблоневая в дома с № 46 по 80, с № 25 по 73, на улице Дунайская в дома № 51, 53, 63, 65 и в переулке Муратовский в домах с № 28 по 48 и с № 25 по 47.

Ранее, 26 января, жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурга почти час сидели без света. Электричество пропало в жилых многоэтажках на пересечении улиц Июльская и Советская. Специалистам понадобилось чуть больше 40 минут, чтобы устранить последствия аварии.