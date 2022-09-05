Полиция Екатеринбурга причислила панков и футбольных фанатов к экстремистам

В УМВД отметили, что подростков в такие движения обычно вербуют через интернет. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ/Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Полиция Екатеринбурга приравняла панков и футбольных фанатов к экстремистам. Об этом городское УМВД написало в соцсетях в посте об ответственности за преступления экстремистского характера.

- К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд, - говорится в сообщении на странице во «ВКонтакте».

Также полиция назвала экстремистами панков и скинхедов. В УМВД отметили, что подростков в такие движения обычно вербуют через интернет. При этом легче всего вовлечь одиноких людей, находящихся в поиске второй половинки. А также тех, кто находится в депрессии, духовном поиске или подвергался различным дискриминациям. В полиции советуют не добавлять в соцсетях в друзья всех подряд и не откровенничать на форумах и в группах.