Мэр Екатеринбурга признался, что мечтает о второй ветке метро

Орлов подчеркнул, что альтернативой подземке будет наземное метро с удобными пересадочными узлами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признался, что мечтает о второй ветке метро. Об этом он заявил во время встречи со строительным классом гимназии № 2.

- Я сам очень бы хотел, чтобы у нас было хотя бы 18 станций, - сказал градоначальник.

По словам Орлова, власти города знают, как сделать вторую ветку. Сейчас они ждут одобрения федерального правительства. Также мэр подчеркнул, что альтернативой подземке будет наземное метро с удобными пересадочными узлами.

- Но лично меня тема второй ветки метро все равно не отпускает, - заключил Орлов.

В январе 2022 года Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условие для запуска работы по созданию проекта второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. Он заявил, что для строительства станций нужны «гарантии федерального центра».