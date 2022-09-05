Мэр Екатеринбурга признался, что мечтает о второй ветке метро

Орлов подчеркнул, что альтернативой подземке будет наземное метро с удобными пересадочными узлами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признался, что мечтает о второй ветке метро. Об этом он заявил во время встречи со строительным классом гимназии № 2.
- Я сам очень бы хотел, чтобы у нас было хотя бы 18 станций, - сказал градоначальник.
По словам Орлова, власти города знают, как сделать вторую ветку. Сейчас они ждут одобрения федерального правительства. Также мэр подчеркнул, что альтернативой подземке будет наземное метро с удобными пересадочными узлами.
- Но лично меня тема второй ветки метро все равно не отпускает, - заключил Орлов.
В январе 2022 года Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условие для запуска работы по созданию проекта второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. Он заявил, что для строительства станций нужны «гарантии федерального центра».