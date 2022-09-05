В книжном магазине Екатеринбурга у женщины вытащили Iphone стоимостью более 100 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге у женщины из кармана вытащили Iphone стоимостью более 100 тысяч рублей. Произошло это 4 сентября около 18:00 вечера, пока она покупала книгу в магазине «Читай город» на Вайнера, 12. По словам самой Анастасии Новиковой, она сразу заметила, что возле нее какое-то время кружилась странного вида девушка.

- Уже потом, когда я поняла, что у меня украли телефон, мы вернулись в магазин. Вместе с сотрудниками посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На записи видно, что эта девушка ходила за мной по всему магазину, постоянно рядом со мной была. А как только телефон вытащила, быстро убежала из магазина быстро. Это все минут за десять произошло,- рассказывает «КП-Екатеринбург» Анастасия Новикова.

В тот же вечер женщина написала заявление в отдел полиции №5 Екатеринбурга.

- Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - уточнили в пресс-центре УМВД по Екатеринбургу.

Полиция также в очередной напомнила о необходимости следить за сохранностью своего имущества, особенно в общественных местах, где совершается большинство карманных краж.

Добавим, что украденный Iphone 12 Pro Max уже удалось отследить по геолокации. Пострадавшая также уверяет, что готова выплатить вознаграждения, если смартфон ей вернут добровольно.