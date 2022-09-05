За Кубок Урала сразились 32 пилота из разных городов России. Фото: Музейный комплекс УГМК

В Верхней Пышме прошел Кубок Урала по дрифту. Соревнования проходили на территории Музейного комплекса УГМК. В их приняли участие 32 пилота из разных городов Росиии.

Победителем гонки стал Сергей Абраменков из Челябинска. Он принимал участие в Российской дрифт-серии (RDS) и Sochi Drift Challenge. Для Сергея такая победа четвертая в карьере.

Фото: Музейный комплекс УГМК

- Машина – это полностью мое детище. Я полностью ее собирал сам, знаю каждую деталь. За летний сезон я уже четвертый раз стал победителем региональных соревнований по дрифту, - поделился пилот.

В соревнованиях также принимали участие гонщики из Екатеринбурга, Омска, Казани, Сургута и других городов.

В рамках Кубка также прошла выставка ретроавтомобилей.

В рамках Кубка также прошла выставка ретроавтомобилей. Фото: Музейный комплекс УГМК

- Парад пилотов открыли автолегенды из коллекции Музея автомобильной техники: Rolls-Royce, Buick и Chalmers – все автомобили на ходу, несмотря на элегантный возраст, который насчитывает более ста лет. Ветеранам больше ста лет, - рассказали в пресс-службе Музейного комплекса.