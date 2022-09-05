В поликлинике Екатеринбурга не принимали пациентов из-за технических неполадок

Технические неполадки произошли в программе, в которой работают в поликлинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первой поликлинике ЦГБ № 3 Екатеринбурга сегодня, 5 сентября, временно не принимали пациентов из-за технических неполадок. На это пожаловались горожане, которым пришлось ждать приема дольше, чем обычно.

- В настоящее время больница совместно с Министерством цифрового развития проводит работу по устранению технических неполадок внутри программного продукта, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦГБ №3. - В ближайшее время эти неполадки будут устранены.

Напомним, 31 августа в Екатеринбурге учителя пожаловались на огромную очередь в поликлинике на Эльмаше. Педагогам, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус, приходится подолгу ждать приема, причем многим - прямо на улице. Медики тогда объяснили, что все дело в подготовке здания поликлиники к капитальному ремонту.