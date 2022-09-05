Жители Верхней Пышмы пожаловались на нехватку автобусов после запуска трамвая

Люди жалуются, что им тяжело добраться до Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Верхней Пышмы пожаловались на нехватку автобусов и долгое ожидание транспорта до Екатеринбурга. Они обратили внимание, что это произошло после запуска трамвая. Людям приходится подолгу ждать транспорт до Екатеринбурга.

- Многие перевозчики из Екатеринбурга хотели бы предоставлять свои услуги в нашем городе, - рассказывает подписчик группы «ВКонтакте» «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». - Но нет же, у нас есть свое предприятие с новыми автобусами. Что дальше-то? Маршруты № 108 и 111 отмените, чтобы свой трамвай «отбить»?

При этом ранее, 2 сентября, на перебои с автобусным движением уже обратил внимание депутат Алексей Свалов. Он писал в своем telegram-канале, что переговорил с директором АТП Александром Коротковым и выяснил, что количество автобусов на маршруте не сокращали.

- Мы просто столкнулись с сезонным заболеванием среди водителей автобусов, - написал он. - В ближайшее время все наладится.