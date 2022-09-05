Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 10:22

Жители Верхней Пышмы пожаловались на нехватку автобусов после запуска трамвая

Людям приходится подолгу ждать транспорт до Екатеринбурга
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Люди жалуются, что им тяжело добраться до Екатеринбурга

Люди жалуются, что им тяжело добраться до Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Верхней Пышмы пожаловались на нехватку автобусов и долгое ожидание транспорта до Екатеринбурга. Они обратили внимание, что это произошло после запуска трамвая. Людям приходится подолгу ждать транспорт до Екатеринбурга.

- Многие перевозчики из Екатеринбурга хотели бы предоставлять свои услуги в нашем городе, - рассказывает подписчик группы «ВКонтакте» «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». - Но нет же, у нас есть свое предприятие с новыми автобусами. Что дальше-то? Маршруты № 108 и 111 отмените, чтобы свой трамвай «отбить»?

При этом ранее, 2 сентября, на перебои с автобусным движением уже обратил внимание депутат Алексей Свалов. Он писал в своем telegram-канале, что переговорил с директором АТП Александром Коротковым и выяснил, что количество автобусов на маршруте не сокращали.

- Мы просто столкнулись с сезонным заболеванием среди водителей автобусов, - написал он. - В ближайшее время все наладится.