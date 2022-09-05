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Общество5 сентября 2022 9:48

В Екатеринбурге сняли с поезда пьяного дебошира

Он ругался матом и не реагировал на замечания
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть

Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в минувшие выходные полицейские сняли с поезда 48-летнего пьяного пассажира. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

- В дежурную часть поступило сообщение, что к поезду «Москва – Челябинск» требуется наряд полиции. В пути следования поезда на участке «Дружинино – Екатеринбург» житель Челябинской области в состоянии опьянения вел себя нагло и вызывающе, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Мужчина ругался матом в присутствии поездной бригады и не реагировал на замечания. Начальник поезда решил, что пассажиру нужно отказать в проезде. Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. Там они выяснили, что привлекался раньше к уголовной ответственности. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Ранее, в июне, на станции Шаля с поезда сняли 53-летнюю гражданку Таджикистана, которая везла 300 граммов героина. Она ехала в поезде сообщением Москва-Владивосток. Наркотики женщина планировала сбыть в Новосибирске.