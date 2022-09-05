В свердловском медколледже впервые прошел набор студентов-целевиков

На фельдшера пошли учиться 93 целевика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном медколледже (СМОК) в 2022 году впервые прошел набор студентов на целевые бюджетные места. При этом первокурсниками стали 3,7 тысячи человек. Это рекордное число, сообщает департамент информационной политики региона.

- После обучения 280 специалистов вернутся работать в родные села и города. Отбирали студентов медицинские организации, стипендию получили самые замотивированные школьники, которые действительно мечтают стать фельдшерами, медсестрами, акушерами, - написал губернатор Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Целевой набор был проведен по инициативе главы региона. Самой популярной специализацией в рамках такого набора стало сестринское дело. 171 абитуриент выбрал это направление. А на фельдшера пошли учиться 93 целевика. Остальные выбрали акушерство, лабораторную диагностику и фармацию.

Ранее Куйвашев презентовал студенческую программу «Кампус», предполагающую меры поддержки для студентов. В том числе в регионе будет действовать новая стипендиальная программа. В первом семестре первокурсники получат по 10 тысяч рублей, а в следующих семестрах получать повышенную стипендию будут отличники и хорошисты.