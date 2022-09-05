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Общество5 сентября 2022 8:30

Синоптики рассказали, когда ждать бабьего лета в Екатеринбурге

Начало сентября на Урале выдалось весьма прохладным
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Потепление возможно к середине сентября

Потепление возможно к середине сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая половина сентября в Екатеринбурге и Свердловской области будет довольно прохладной. Об этом рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

- В ближайшую неделю погода будет прохладная, дождики, еще заморозки ожидаются на севере области в горах. Может быть бабье лето будет к середине месяца. Но пока уверенно сказать нельзя, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

На этой неделе в Екатеринбурге температура воздуха днем будет на уровне +9..+14 градусов. Ночью похолодает до +3..+8 градусов.