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На здоровье5 сентября 2022 8:28

Диетолог рассказала, какие продукты помогают согреться

Акцент в питании нужно делать на мясе и специях
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мясные блюда помогут пережить холода

Мясные блюда помогут пережить холода

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Свердловскую область пришли первые осенние холода, от недавней летней жары не осталось и следа. Диетолог Елена Соломатина рассказала изданию NEWS.ru, какие продукты питания помогают согреться.

По словам специалиста, прежде всего, в прохладную погоду нужно обратить внимание на мясные блюда, приправленные специями. Также в ежедневное меню нужно включить супы.

Хорошо разогревают организм перец, чеснок и имбирь. В рацион нужно включить супы, горох, рыбу и нут. Но мясо со специями нужно поставить на первое место.