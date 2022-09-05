Диетолог рассказала, какие продукты помогают согреться

Мясные блюда помогут пережить холода Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Свердловскую область пришли первые осенние холода, от недавней летней жары не осталось и следа. Диетолог Елена Соломатина рассказала изданию NEWS.ru, какие продукты питания помогают согреться.

По словам специалиста, прежде всего, в прохладную погоду нужно обратить внимание на мясные блюда, приправленные специями. Также в ежедневное меню нужно включить супы.

Хорошо разогревают организм перец, чеснок и имбирь. В рацион нужно включить супы, горох, рыбу и нут. Но мясо со специями нужно поставить на первое место.