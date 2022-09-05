На станции Шаля сняли с поезда жительницу Таджикистана с 300 граммами героина

Женщина везла наркотики в спортивной сумке на верхней полке в купе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на станции Шаля с поезда сняли 53-летнюю гражданку Таджикистана, которая везла 300 граммов героина. Это произошло в июне 2022 года. Свердловска транспортная прокуратура направила дело в суд.

- По версии следствия, обвиняемая совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в июне 2022 года в пассажирском поезде сообщением Москва-Владивосток перевозила из Москвы на верхней полке купе вагона в спортивной сумке наркотическое средство героин массой более 300 граммов, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Женщина планировала сбыть вещество в Новосибирске. Довести дело до конца она не смогла, так как была задержана полицией. На женщину завели дело ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).