В Екатеринбурге велосипедист наехал на ребенка и толкнул его маму

Мама мальчика написала заявление в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге велосипедист наехал на 10-летнего ребенка и толкнул его маму так, что та упала. Инцидент произошел около Торговой галереи, на 8 Марта, 51 накануне, 4 сентября.

- Велосипедист ехал не по отведенной полосе, - рассказала мама мальчика Анастасия E1.RU. - Сбив моего сына, он не извинился, смеялся мне в лицо, на попытку задержать его до приезда ГИБДД толкнул меня, я упала на асфальт.

После этого, по словам женщины, молодой человек, которому около 18-20 лет, уехал по Декабристов в сторону Зеленой рощи. Мама мальчика написала заявление в полицию. «КП-Екатеринбург» в городском УМВД сообщили, что заявление принято. Полиция проводит проверку.