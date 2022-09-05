В Сургуте набережную реки Кривуля будут благоустраивать 7 лет

Работы выполнят до 2030 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте обустроят набережную реки Кривуля в районе ТЦ «Сити Молл» и научно-технологического центра. Об этом информирует информационный портал ugra-news.ru.

Здесь появятся велодорожка длиной в полтора километра, укрепленный лестничный спуск к реке, зоны отдыха, причал для маломерных судов, а также парковки. Работы проведут к 2030 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Также в Сургуте в сентябре 2022 года благоустроят проезд у дома по Югорской, 1, который ведет к детскому саду «Веснушка».