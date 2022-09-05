В Нижнем Тагиле сгорел заброшенный дом

Спасатели добрались до места пожара за шесть минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 4 сентября сгорел частный заброшенный дом в Дальнем переулке. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 20 квадратных метров горело бесхозное строение. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, - рассказали там.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:39. Через шесть минут на место прибыли сотрудники МЧС. В тушении огня участвовали шесть человек личного состава. Также были задействованы две единицы спецтехники. Видео горящего дома разместил паблик «Инцидент нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Также 4 сентября пожар произошел в пожаре в поселке Первомайском Пригородного района. В огне погиб трехлетний мальчик. Очаг возгорания был на диване, где нашли множество окурков. Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).