На Ямале школьник после отравления алкоголем попал в реанимацию

Парня откачали медики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 сентября на скамейке в одном из дворов в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа случайный прохожий увидел парня, которому было плохо. Оказалось, что 13-летний школьник отравился алкоголем.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи и передал парня медикам. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

За здоровье школьника в реанимации боролись врачи районной больницы, куда доставили пациента с помутненным сознанием и острой алкогольной интоксикацией. Врачи провели дезинтоксикацию.

Сейчас сознание подростка восстановлено, его жизни ничего не угрожает. Он переведен в детское отделение больницы.