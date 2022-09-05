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Происшествия5 сентября 2022 7:29

На Ямале школьник после отравления алкоголем попал в реанимацию

Медиков вызвал неравнодушный прохожий
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Парня откачали медики

Парня откачали медики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 сентября на скамейке в одном из дворов в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа случайный прохожий увидел парня, которому было плохо. Оказалось, что 13-летний школьник отравился алкоголем.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи и передал парня медикам. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

За здоровье школьника в реанимации боролись врачи районной больницы, куда доставили пациента с помутненным сознанием и острой алкогольной интоксикацией. Врачи провели дезинтоксикацию.

Сейчас сознание подростка восстановлено, его жизни ничего не угрожает. Он переведен в детское отделение больницы.