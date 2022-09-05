Следователи завели уголовное дело после гибели ребенка в пожаре под Нижним Тагилом

В спальне, где был очаг возгорания, нашли множество окурков Фото: СК по Свердловской области

Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели трехлетнего мальчика в пожаре в поселке Первомайском Пригородного района вечером, 4 сентября. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении, так как очаг возгорания был на диване, где нашли множество окурков.

- Малыша попытались спасти соседи, которые извлекли его из горящего дома, но, к большому сожалению, прибывшей бригаде врачей спасти его не удалось, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Пожар вспыхнул в спальне, с места происшествия изъято большое количество окурков и другие вещдоки.

Также в ЦГБ № 4 города Нижнего Тагила была госпитализирована с 20% ожогов тела 32-летняя мать малыша. Она была в нетрезвом состоянии.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следствием проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Также выясняются точные очаг и причина возгорания. Кроме того, будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.