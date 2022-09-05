Водители пожаловались, что режут колеса о лезвия на въезде в Екатеринбург

На лезвия пожаловались водители, заезжавшие в горд со стороны Серовского тракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители пожаловались, что режут колеса своих машин о лезвия, разбросанные на проезжей части на въезде в Екатеринбург. Опасные предметы разбросаны между мостом на улицу Расточную и железнодорожным путепроводом.

- Датчик давления сработал на перекрестке Павловской и Никольского, в пробке на въезд в город. Я поехал в знакомый сервис, останавливаясь и подкачивая колесо. На сервисах очереди, люди говорят, тоже заезжали с Серовского тракта, - рассказал один из пострадавших порталу E1.RU.

Он добавил, что еще у троих водителей были такие же лезвия в задних колесах. При этом мужчина уверен, что они попали туда неслучайно, так как неподалеку находится шиномонтажный сервис. Горожанин думает, что лезвия смогли разбросать сотрудники мастерской.

Ранее, в июне, водители пожаловались, что им приходят штрафы за превышение скорости на улице Трактовой в Екатеринбурге. При этом они утверждают, что не нарушали правила дорожного движения.